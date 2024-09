Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Brand in Jugendzentrum

Lüdenscheid (ots)

Nach dem Brand in einem Kinder- und Jugendzentrum im Olpendahl hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Der Brandort war gestern Vormittag nach umfangreichen Löscharbeiten von der Feuerwehr an die Polizei übergeben worden. Noch am gestrigen Tag nahmen Brandermittler der Polizei den Ort des Geschehens in Augenschein. Auch im Verlaufe des heutigen Tages werden erneut Brandermittler gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft beauftragten Brandsachverständigen vor Ort sein, um das Gebäude zu begutachten. Wie es zum Feuer kam, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei schließt einen technischen Defekt ebenso wie eine Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell