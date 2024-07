Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zwischenfall auf Inntalautobahn

Mann läuft barfuß und mit Messer bewaffnet auf Autobahn

Kiefersfelden (ots)

Am Dienstagabend (16. Juli) ist ein mit einem Messer bewaffneter Mann barfuß auf der A93 gelaufen. Beamte der Bundespolizei konnten den 58-Jährigen auf Höhe der Autobahnausfahrt Kiefersfelden festnehmen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine Person, die weder Schuhe noch Socken trug, mit einem Messer in der Hand von einer unmittelbar neben der Inntalautobahn gelegenen Hotelanlage aus auf die A93 lief. Verständigte Beamte der Bundespolizei, die sich zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Nähe befanden, nahmen sogleich zu Fuß die Fahndung auf. Sie entdeckten den Gesuchten, der mit dem Messer in der linken Hand barfuß auf der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung ging, an der Autobahnausfahrt Kiefersfelden.

Aus knapp zehn Metern Entfernung forderten die Bundespolizisten mit gezogenen Pistolen den bewaffneten Unbekannten auf, stehenzubleiben und das Messer fallen zu lassen. Der Mann steckte das Messer mit einer Klingenlänge von rund neun Zentimetern in eine Aussparung der Leitplanke und blieb mit erhobenen Händen stehen. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen österreichischen Staatsangehörigen, der offenkundig psychische Probleme hatte. Der Festgenommene wurde der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim überstellt, die sich um die weitere Unterbringung des Mannes kümmerte.

