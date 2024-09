Lüdenscheid (ots) - Nach dem Brand in einem Kinder- und Jugendzentrum im Olpendahl hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Der Brandort war gestern Vormittag nach umfangreichen Löscharbeiten von der Feuerwehr an die Polizei übergeben worden. Noch am gestrigen Tag nahmen Brandermittler der Polizei den Ort des Geschehens in Augenschein. Auch im Verlaufe des heutigen Tages werden ...

mehr