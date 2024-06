Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kapelle in Odenkirchen beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmittag, 17. Juni, meldete sich eine 58-Jährige aus Odenkirchen bei der Polizei: Sie hatte Farbschmierereien an einer Kapelle an der Ruhrfelder Straße bemerkt.

Der Bezirksdienst der Polizei in Odenkirchen nahm gegen 12 Uhr am Montag die Aussage einer Anwohnerin (58) auf, die sich ehrenamtlich um eine katholische Kapelle an der Ruhrfelder Straße kümmert. Der Frau waren tags zuvor an der Rückwand Schmierereien in Form von arabischen Schriftzeichen aufgefallen.

Anhand ihrer Aussage geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte die Sachbeschädigung an der Kapelle zwischen Samstagmittag, 15. Juni und Sonntagmittag, 16. Juni, begangen haben. Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell