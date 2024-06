Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-Jähriger flüchtet rücksichtslos mit Pkw vor Polizei

Mönchengladbach (ots)

Ein 16-jähriger Mönchengladbacher hat am Montagabend, 18. Juni, ohne Fahrerlaubnis einen Pkw geführt und sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entzogen. Seine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Flucht vor den Beamten gefährdete mehrere Passanten und endete im Ortsteil Geneicken, wo ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam nahmen.

Gegen 23.35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Rahracker auf. Auf dem Fahrersitz erkannte das Streifenteam einen 16-Jährigen, der bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Beamten beabsichtigten, den Pkw (einen grauen Citroen) und die insgesamt drei Personen darin zu kontrollieren. Der Fahrer bemerkte das Vorhaben und konnte mit dem Pkw vom Parkplatz flüchten, indem er sich an dem Streifenwagen vorbeischob. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Der junge Tatverdächtige nahm Geschwindigkeit auf und fuhr in Richtung Lürriper Straße, direkt auf eine Personengruppe zu, die gerade die Straße überquerte. Einige der Personen mussten zur Seite springen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden.

Der weitere Verlauf der Flucht verlief unter Missachtung mehrerer Rotlicht zeigender Ampeln und mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei passierte er u.a. die Volksbadstraße, die Peter-Krall-Straße sowie die Straße An den Zwölf Morgen, bevor er im Ortsteil Geneicken einen weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdete: Der Fahrer eines E-Scooters an der Frankenstraße musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Das Streifenteam beendete - gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften - die Fahrt an der Heppendorfstraße. Dort schnitten sie dem 16-Jährigen den Weg ab, der den Pkw in einen Grünstreifen setzte, ausstieg und weglief. Die Beamten nahmen ihn nach wenigen Minuten an der Habsburgerstraße in Gewahrsam. Weitere Beamte hatten unterdessen die Beifahrerin (22) gestellt, bei der es sich um die Halterin des Pkw handelt. Diesen beschlagnahmte die Polizei später. Der dritte Fahrzeuginsasse war zu diesem Zeitpunkt flüchtig, wurde jedoch später ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen.

Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusspistole und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 16-Jährigen ein. Gegen ihn wird darüber hinaus wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kfz-Rennens, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Polizei hat auch gegen die Halterin Ermittlungen eingeleitet, da sie die Fahrt des 16-Jährigen zugelassen hatte. Der junge Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei führt die Ermittlungen und bittet die Personen, die am Rahracker und der Frankenstraße gefährdet wurden, sich bei der Polizei zu melden, damit ihre Aussagen aufgenommen werden können. Die Rufnummer lautet 02161-290. (et)

