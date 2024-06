Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans am Alten Markt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 16. Juni, kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen am Alten Markt, darunter englische und schottische Fußballfans. Die Polizei nahm fünf Personen in Gewahrsam und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Landfriedensbruchs.

Gegen 21.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei zwischen Fußballfans vor einer Gaststätte am Alten Markt. Mehrere Streifenteams - unterstützt von zwei Diensthunden - konnten die Situation vor Ort schnell beruhigen und die Personengruppen trennen. Dabei handelte es sich um Anhänger der englischen und der schottischen Nationalmannschaft, die derzeit beide an der Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich eine größere Gruppe schottischer Fans in der Gaststätte, als etwa ein Dutzend englischer Fans hinzukam. Auf erste Wortgefechte folgte eine handfeste Auseinandersetzung, bei der sich die Beteiligten u.a. der Außenbestuhlung bedienten. Zwei schottische Fans wurden hierbei leicht verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten sie vor Ort.

Die Polizei nahm fünf Männer (im Alter zwischen 51 und 56 Jahren) aus der englischen Fangruppe in Gewahrsam. Bei allen fielen Alkoholvortests positiv aus, woraufhin ein Amtsarzt ihnen im Polizeipräsidium Blutproben entnahm. Ferner mussten die Fans jeweils eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor sie nach Abschluss aller Maßnahmen am frühen Morgen entlassen wurden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Landfriedensbruchs. Sie bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet und/oder gefilmt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

