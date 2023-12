Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz -Zeugen gesucht

Konz (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16.12.2023, 12:30 Uhr bis Sonntag, 17.12.2023, 13:30 Uhr kam es in der Brunostraße in Konz zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug einen am Fahrbahnrand parkenden grauen VW-POLO. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. An dem VW-Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnr.: 06581/91550 in Verbindung zu setzten.

