Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Rüttelplatte gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine Rüttelplatte entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Freitag (27.09.2024), 19.00 Uhr und Sonntag (29.09.2024), 09.40 Uhr in Bietigheim-Bissingen. Die motorbetriebene Baumaschine war auf der Ladefläche eines LKWs verstaut, der in der Etzelstraße geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell