Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 34-Jähriger wirft Ziegel aus Dachfenster

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Sonntagmorgen (29.09.2024) gegen 7.00 Uhr ein 34-jähriger Mann in Ludwigsburg, als er in der Friedrichstraße von einem Dachfenster aus Dachziegel auf die Straße warf. Da die Gefahr bestand, dass der Mann auf das Dach klettern könnte, brachte die Feuerwehr ein Sprungkissen in Position. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos des Polizeipräsidiums Einsatz konnten den Mann schließlich vorläufig festnehmen. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Der 34-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Durch die Dachziegel wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden an den Pkws sowie an dem Hausdach dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen.

Bis etwa 10.30 Uhr war die Friedrichstraße im Bereich des Einsatzortes gesperrt.

