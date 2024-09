Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: 16-jähriger Motorradlenker fährt falsch herum in Kreisverkehr und ist in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil ein 16-jähriger Motorradfahrer am Sonntag (29.09.2024) gegen 15.20 Uhr zwischen Gärtrigen und Nufringen falsch herum in einen Kreisverkehr einfuhr, kam es in der Folge zu einem Unfall. Die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 16-Jährige, der aus Richtung Gärtringen kam, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, nach links in den Kreisverkehr der Kreisstraßen 1067 und 1079 einfuhr. Möglicherweise tat er dies, um abzukürzen. Währenddessen fuhr eine 43 Jahre alte Mercedes-Lenkerin von der Kreisstraße 1079 kommend ordnungsgemäß in den Kreisverkehr ein. Der Motorradfahrer und die PKW-Lenkerin stießen zusammen. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro beziffert.

