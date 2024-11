Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall mit verletzten Kleinkindern und Einbruchsversuch

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Pkw überschlägt sich - Mutter und zwei Kleinkinder leicht verletzt

Am Mittwochmorgen überschlug sich ein Kleinwagen in einer Rechtskurve bei Mulfingen. Die 25-jährige Fahrerin war mit ihren beiden Kindern, vier und sieben Jahre alt, gegen 7.45 Uhr auf der Landesstraße 1025 von Heimhausen kommend in Richtung Mulfingen unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einer Böschung. Die Mutter konnte sich und ihre Kinder anschließend aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 8.000 EUR.

Bretzfeld-Schwabbach: Einbrecher bei Tatausführung gestört - Wohnungseinbruch misslingt

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr vernahm der Bewohner eines freistehenden Wohnhauses in der Ringstraße in Bretzfeld-Schwabach eigenartige Geräusche vor seinem Haus. Durch die Eingangstür sah er eine Person, welche offensichtlich versuchte, in das Haus einzudringen. Nachdem der Bewohner auf sich aufmerksam machte und die Tür öffnete, floh der Täter über die Bergstraße in Richtung Ortsmitte. Der Täter wird als männlich, dunkel gekleidet und etwa 180 cm groß beschrieben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 94001-0 zu melden.

