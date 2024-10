Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 20.10.2024

Heinsberg (ots)

Geilenkirchen - Prummern - Diebstahl eines PKW

Am Samstag, 19.10.2024 um 06.45 Uhr bemerkte ein Geschädigter den Diebstahl seines VW Passat, welcher in einer Hauseinfahrt auf der Straße "Am Hagelkreuz" abgestellt war. Der Pkw wurde vom Geschädigten am Freitag, 18.10.2024 um 11.30 Uhr zuletzt gesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

