Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 292 von Samstag, 19.Oktober 2024

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Hückelhoven - Ratheim - Einbruch (Tankstelle)

Am 19.10.2024, gegen 01.49 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang in eine Tankstelle in Ratheim auf der Heerstraße, indem sie die Eingangstür mit einem Vorschlaghammer beschädigten. Die unbekannten Täter fuhren mit einer schwarzen Limousine der Marke Audi ohne Kennzeichen. Es wurden Zigaretten entwendet. Beide Tatverdächtigen sollen ca. 175 cm groß und ca. 25 Jahre alt gewesen sein. Ein Tatverdächtigter war schwarz gekleidet mit einer langen Hose und der zweite Tatverdächtige trug eine kurze Hose mit hellem T-Shirt.

Die Ermittlungen dauern an.

Wassenberg - Diebstahl aus PKW

In den frühen Morgenstunden des 19.10.2024 (Samstag) gelangten bisher unbekannte Täter in ein Fahrzeug der Marke BMW auf der Straße "An der Windmühle". Dabei konnten sie eine Abdeckung entfernen und Befestigungsschrauben für die Stoßstange und die darunter liegenden Stoßdämpfer lösen. Die vordere sowie die hintere Stoßstange wurden samt Stoßdämpfer entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell