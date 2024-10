POL-HS: Pkw Toyota entwendet

Hückelhoven (ots) - In den frühen Morgenstunden des 16. Oktober (Mittwoch) drangen zwei unbekannte Täter in ein Elektrofahrzeug der Marke Audi ein. Sie entwendeten diverse Gegenstände. Der Wagen parkte an der Straße In der Schmiedegasse Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

