Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Erkelenz/Hückelhoven (ots)

Am Dienstag (15. Oktober) kam es zu zwei Betrugsfällen, bei denen ein vermeintlicher Bankmitarbeiter per Telefon Echtzeit-Überweisungen per App durchführen ließ. Die Geschädigten sollte in der App der Bankinstitute einen angeblichen Stornierungsvorgang bestätigen. Nachdem Sie der Aufforderung nachgekommen sind, wurde von beiden Konten Geld in vierstelliger Höhe abgebucht.

Schützen Sie sich vor solchen Betrugsmaschen:

- Seriöse Unternehmen nehmen unaufgefordert keinen Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise für die Installation einer Fernwartungssoftware. - Wenn Sie trotz aller Warnungen doch auf einen solchen Betrug hereingefallen sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell