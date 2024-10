Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Griff in die Kasse/ Polizei sucht Zeugen

Wassenberg (ots)

In einer Metzgerei in der Weilerstraße kam es am Montag, 11. Oktober, zu einem Diebstahl. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr betraten zwei männliche Personen in Begleitung eines Kindes das Geschäft. Beide Männer verwickelten jeweils den Verkäufer sowie die Verkäuferin in Gespräche. Bei der Abrechnung der Ware bezahlte einer der Männer mit einem 50 Euro Schein.

Als die Verkäuferin das Wechselgeld herausgeben wollte, riss er ihr einen kleineren Geldschein aus der Hand und schaute nach den fälschungssicheren Merkmalen. Er griff auch in die Kasse und sah bei weiteren Scheinen angeblich ebenfalls danach. Dann legte er sie zurück und verließ mit dem Kind das Geschäft. Der zweite Mann tätigte einen Einkauf und ging dann ebenfalls. Ob die beiden zusammengehörten, konnten die Zeugen nicht angeben. Der Mann der in die Kasse griff war etwa 170 Zentimeter groß, hatte dunkle kurze Haare, keinen Bart, zwischen 40 und 60 Jahre alt und wirkte südländisch. Er sprach in englischer Sprache und wirkte gepflegt. Bekleidet war er mit einer blauen Stoffkappe sowie einem hellblauen Oberteil. Bei dem Kind handelte es sich um ein Mädchen im Alter von acht bis neun Jahren. Das Kind hatte seine mittelblonden Haare zum Zopf gebunden und trug eine dunkelblaue Jacke. Der zweite Mann war zirka 180 bis 185 Zentimeter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt und wirkte ebenfalls südländisch. Er hatte dunkle Haare, trug einen Dreitagebart und war mit einem schwarzen Basecap, brauner Jacke, einem blau-weiß karierten Hemd sowie blauen Jeans bekleidet. Personen, die die Männer mit dem Kind gesehen haben und Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

