Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrug bei Senior

Heinsberg-Porselen (ots)

Am Mittwoch (9. Oktober), 9.00 Uhr rief ein vermeintlicher Rechtsanwalt bei einem 74-jährigen Mann an. Dieser berichtete ihm, er habe sein Lotterie Abo nicht gekündigt und müsse deshalb eine geringe fünfstellige Summe nachzahlen, ansonsten drohe ihm die Pfändung. Im weiteren Verlauf tätigte der Senior eine Überweisung in niedriger vierstelliger Höhe. Einige Tage später bemerkte der Rentner den Betrug erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Überweisen Sie kein Geld, aufgrund eines Anrufers, der Sie verunsichert oder unter Druck setzt.

