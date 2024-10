POL-HS: Lkw verletzt Mann tödlich

Selfkant-Tüddern (ots) - An der Straße In der Fummer ereignete sich am Freitag, 11. Oktober, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines Linienbusses (SB 3 in Richtung Sittard) befuhr die Straße In der Fummer aus Richtung Am Rathaus kommend in Richtung Zur Westzipfelhalle.Er musste gegen 14.45 Uhr bremsen, als ein Fußgänger aus seiner Sicht von rechts nach links die Fahrbahn überquerte. ...

