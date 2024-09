LPI-J: Motorroller gestohlen

Jena (ots) - Pflasterstein in Fensterscheibe Am Freitag dem 27.September wurde eine Fensterscheibe des Gebäudekomplexes des Universitätsklinikums Jena, in der Bachstraße Nr. 18, durch einen unbekannten Täter mit einem Pflasterstein eingeworfen. Der Tatzeitraum liegt in diesem Falle zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr. Sachschaden ist hier in Höhe von 500,- Euro entstanden. Eine entsprechende Strafanzeige wegen ...

