LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 29.09.2024

Pflasterstein in Fensterscheibe

Am Freitag dem 27.September wurde eine Fensterscheibe des Gebäudekomplexes des Universitätsklinikums Jena, in der Bachstraße Nr. 18, durch einen unbekannten Täter mit einem Pflasterstein eingeworfen. Der Tatzeitraum liegt in diesem Falle zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr. Sachschaden ist hier in Höhe von 500,- Euro entstanden. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Wer kann Hinweise zum Tathergang geben. Wer hat eventuell eine verdächtige Person in diesem Bereich gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter. Tel.: 03641/81-0

Fanschal geraubt

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, befanden sich drei jugendliche Fussballfans aus Jena im Bereich des Burgauer Wehres (Nähe der Schutzhütte). Sie trugen ihre Fanschals gut sichtbar um den Hals. Dies missfiel dem unbekannten männlichen Täter. Der Täter (ca. 30 Jahre alt, 1,85 m groß, schwarz gekleidet; Jacke North Face, rot/-weißes T-Shirt) ging auf die drei Personen zu. Er Beleidigte sie und entriss zwei der drei Personen ihre Fanschals, gewaltsam. Der unbekannte Täter solle zur Tatzeit in Begleitung einer Frau gewesen sein. Auch in diesem Fall werden dringend Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Tel.: 03641/81-0

Altkleidercontainer angezündet

Zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung kam es am Samstagabend dem 28.09.2024 gegen 21:00 Uhr im Bereich Jena-Lobeda. Unbekannte Täter hatten in der Emil-Wölk-Str. höhe der Hausnummer 33 einen vor Ort befindlichen Altkleidercontainer auf unbekannte Art und Weise in Brand gesteckt. Sehr wahrscheinlich wurde brennbares Material über die Einschubvorrichtung ins Innere eingebracht. Das schnelles und professionelles Handeln der Feuerwehr der Stadt Jena konnte eine weitere Ausbreitung des Brandgeschehens verhindern. Wer kann Angaben zum Tathergang machen? Wer hat eventuell den Täter gesehen? Hinweise an die Polizei in Jena unter: 03641/81-0

Betrunken am Steuer

Auf Grund seiner auffälligen Fahrweise qualifizierte sich der Fahrer eines VW Golfes am Sonntagmorgen dem 29.09.2024 gegen 02:15 Uhr zu einer Verkehrskontrolle durch die Polizei in Jena. Im Bereich des Eisenbahndammes im Zentrum überfuhr der Fahrzeugführer immer wieder die seitlichen Begrenzungslinien seiner Fahrspur. Mit überhöhter Geschwindigkeit bewegte sich das Fahrzeug weiter ins Stadtzentrum. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille Atemalkohol. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eröffnet. Der Führerschein des 45-jährigen Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

