Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht - Auto beschädigt und entfernt

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von 03.11.2023,19:30 Uhr bis 04.11.2023, 10.00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, einen weißen Audi A 6 in der Prof-Otto-Dill-Straße in Bad Dürkheim. An dem Audi entstand ein Sachschaden an der vorderen linken Stoßstange. Der Schaden beläuft sich auf ca, 1300 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter der 06322-9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

