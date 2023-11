Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruchdiebstahl in Kellerräume

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2023, 20:00 Uhr bis zum 04.11.2023, 06:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße in 67433 Neustadt/W. einzubrechen. Die Täter betraten zunächst über den Hof des Anwesens durch die unverschlossene Kellertür das Anwesen und versuchten hiernach gewaltsam die Tür zum Heizungskeller aufzubrechen. Da dies misslang, ließen die Täter von ihrer Tat ab und flüchteten. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

