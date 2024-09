LPI-J: Wieder Diebstahl bei Stromtrassenbaustelle in Lindau

Eisenberg, Kahla (ots) - Beamte der PI Saale-Holzland erwischten am Wochenende zwei Autofahrer mit zu viel Alkohol am Steuer. Ein 23-jähriger Audi Fahrer war Samstagmittag mit 0,71 Promille in Serba unterwegs. In Kahla hatte bei einer Polizeikontrolle Sonntagfrüh ein 29-jähriger Skoda Fahrer stolze 0,88 Promille. Beide Männer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

