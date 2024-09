Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Weimar (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Freitag drangen Unbekannte in ein Baustellengelände in der Moskauer Straße in Weimar ein. Dort brach man einen Lagerraum der Baufirma auf und entwendete Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell