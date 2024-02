Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: 7-Jähriger durch Hund verletzt

Attendorn (ots)

Bereits am 10. Januar ist gegen 07:30 Uhr ein sieben Jahre alter Junge in der Färberstraße von einem unbekannten Hund verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging der Junge in Richtung der Schule am Stürzenberg. In Höhe der Hausnummer 19 kam der Hund aus der Einfahrt und sprang den Geschädigten an. Dabei verletzte dieser das Kind im Gesicht. Eine unbekannte Frau kam dann hinzu und nahm den Hund mit. Das Kind wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.

Der Junge beschrieb die Frau folgendermaßen:

- Frau zwischen 50 und 65 Jahren - Aussehen: lange schwarze Haare, Brille - Sprache: fließend Deutsch mit polnischem Akzent - Bekleidung: weiße Jacke

Der Hund war circa 50 cm hoch und hatte kurzes, braunes Fell.

Zur Klärung dieses Sachverhalts benötigt die Polizei Zeugen, die entweder den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Frau sowie den Hund geben können. Diese nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02761-9269-6223 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell