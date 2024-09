Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Umgestürzte Bäume erfassen gleich zwei Fahrzeuge im Saale-Holzlandkreis

Jena, Stadtroda (ots)

Mehrere Bäume stürzten aufgrund der starken Windböen am Freitagnachmittag im Saale-Holzland um. Gleich zwei Bäume erfassten dabei vorbeifahrende Pkws. In Stadtroda kollidierte eine 21-jährige VW Polo Fahrerin in der Bahnhofstraße mit einem umstürzenden Baum. Auf der Kreisstraße zwischen Nerkewitz und Neuengönna erfasste ein Baum einen vorbeifahrenden Skoda. Glücklicherweise blieben in beiden Fällen die Autofahrer unverletzt. Die Fahrzeuge hatten jedoch nicht so viel Glück. Sie mussten mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

