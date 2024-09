LPI-J: Betrunkener Radfahrer stellt sich selbst

Stadtroda (ots) - In der Kleingartenanlage "Schöne Aussicht" brach ein Dieb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mindestens fünf Gärten ein. Diebesgut erlangte der Unbekannte nicht, dafür richtete er jedoch einen erheblichen Sachschaden an. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Einbrecher bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle. ...

