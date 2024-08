POL-MK: Vermummter knackt Fahrradschloss und flüchtet

Is.-Letmathe (ots) - An der Bahnofstraße wurde ein Bagger aufgebrochen. Die Täter entwendeten Ak-kusfür Elektrowerkzeuge, eine Kopflampe und ein Multitool. Der Fahrer gibt an, dass der Bagger am Donnerstag gegen 5 Uhr noch intakt war. Heute (Freitag) ge-gen 0.10 Uhr stellte er die Schäden fest. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

