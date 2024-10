Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Im Bus gestürzt

Fußgänger gesucht

Selfkant-Tüddern (ots)

An der Straße In der Fummer ereignete sich am Freitag, 11. Oktober, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines Linienbusses (SB 3 in Richtung Sittard) befuhr die Straße In der Fummer aus Richtung Am Rathaus kommend in Richtung Zur Westzipfelhalle.Er musste gegen 14.45 Uhr bremsen, als ein Fußgänger aus seiner Sicht von rechts nach links die Fahrbahn überquerte. Durch das Bremsmanöver prallte eine Businsassin mit dem Oberkörper gegen den Rücken des vorderen Sitzes und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und war nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Fußgänger, ein etwa 60 Jahre alter Mann mit grau/weißen Haaren, der mit einer schwarzen Hose sowie einer blauen Jacke bekleidet war, bemerkte den Vorfall voraussichtlich nicht. Er kam aus der dortigen Lidl Filiale, stieg auf der anderen Fahrbahnseite in einen dunkelblauen Pkw mit niederländischen Kennzeichen und fuhr davon. Im Fahrzeug befand sich eine weitere Person, die jedoch nicht beschrieben werden kann. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Fußgänger sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

