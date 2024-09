BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Rheine

Dortmund (ots) - Gestern Mittag (24. September) soll eine Jugendliche in einem Drogeriegeschäft im Hauptbahnhof Dortmund Ware an sich genommen haben, ohne diese zu bezahlen. Gegen 14 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Eine junge Frau soll in der Filiale mehrere Gegenstände entwendet und anschließend den ...

mehr