BPOL NRW: Kosmetika entwendet - Bundespolizei stellt 17-jährige Diebin

Wuppertal (ots) - Am Wuppertaler Hauptbahnhof leistete eine Frau (28) am Montagmorgen (24. September), um 6.15 Uhr, Widerstand gegenüber Bundespolizisten. Sie schlug und trat nach den Beamten. Die renitente Frau wurde auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Die 28-jährige Deutsche hatte zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 41-jährigen Bulgaren. Sie schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. ...

