POL-PDKO: Einsatz der Fahrradstreife bei der Bierbörse in Andernach

Vallendar (ots) - Im Laufe der Nacht von Samstag, den 20.07.2024 auf Sonntag, den 21.07.2024 wurde ein schwarz/dunkel graues Sportfahrrad der Marke Canyon aus einer Garage entwendet. Der Tatort befindet sich in Vallendar in der Eichendorffstraße. Wer kann Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Telefon: 02622-94020 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

mehr