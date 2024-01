Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch eines Geldautomaten im Einkaufscenter "Gleis 4"

Greifswald (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.01.2024, wurde festgestellt, dass ein Geldautomat im Einkaufscenter "Gleis 4" durch unbekannte Täter aufgebrochen wurde. In der Zeit zwischen dem 30.12.2023 nach Ladenschluss und dem Morgen des 02.01.2024 drangen unbekannte Täter über das Dach des Einkaufscenters in dieses ein. Anschließend brachen sie einen Geldautomaten gewaltsam auf und entkamen auf unbekannte Weise. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist derzeit noch unbekannt. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Anklam sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Greifswald Tel. 03834 540 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

