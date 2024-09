Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ausgelöster Alarm an Schloss schlägt Fahrraddiebe in die Flucht: Hinweise auf Täter mit Gips und Pflaster erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ein ausgelöster Alarm an einem Fahrradschloss hat am gestrigen Dienstagmorgen zwei Fahrraddiebe in der Kunoldstraße in Kassel in die Flucht geschlagen. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter, von denen eine Beschreibung vorliegt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ereignet hatte sich der versuchte Fahrraddiebstahl gegen 10:20 Uhr auf einem Schulhof in der Kunoldstraße. Zu dieser Zeit machten sich die beiden Täter an dem Pedelec einer Schülerin, das an einen Fahrradständer angeschlossen war, zu schaffen. Als der akustische Alarm des Schlosses auslöste, ließen die Männer von dem Rad ab und ergriffen die Flucht. Schüler, die durch den Signalton auf den Diebstahlsversuch aufmerksam geworden waren, konnten beobachten, dass die Täter offenbar mit einem roten Transporter unterwegs waren. Die Zeugen beschrieben den aufnehmenden Polizisten zwei ca. 30 Jahre alte Männer mit schwarzen Lederjacken, die schwarze Haare, schwarze Vollbärte und ein arabisches Erscheinungsbild hatten. Ein Täter war mit einem weißen Langarmshirt und einer schwarzen Hose bekleidet, während sein Komplize, der eine helle Jeans trug, einen Gips am linken Arm und ein Wundpflaster auf der rechten Wange hatte.

