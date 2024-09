Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall in Grebenstein

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel): In Grebenstein ist es am heutigen Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Beamten der zuständigen Polizeistation Hofgeismar berichten, war eine 76 Jahre alte Frau aus Vellmar mit einem Kleinwagen gegen 13:50 Uhr auf der Bahnhofstraße, von der Stadtmitte kommend in Richtung Udenhausen, unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Straße "Über der Bahn" verlor die Frau aus noch unbekannten Gründen offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem dort befindlichen Brückenpfeiler zusammenstieß. Für die 76-Jährige kam leider jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

In die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurde auch ein Gutachter eingebunden. Aktuell dauern dessen Arbeiten an der Unfallstelle noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell