POL-KS: Angekündigte Protestwochen in Kassel und Umgebung: Polizei wird über den Einsatz und aktuelle Behinderungen informieren

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Ab Mittwoch, dem 25. September 2024, sind von der Gruppierung "Letzte Generation" in Kassel und Umgebung Protestwochen gegen die aktuelle Klimapolitik angekündigt worden. Es sind in diesem Zusammenhang bereits ein Protestcamp in Kassel und eine Versammlung am 4. Oktober 2024 bei der Stadt Kassel angezeigt worden. Aufgrund der Ankündigungen der Gruppe ist aber auch mit Aktionen im öffentlichen Verkehrsraum zu rechnen, die im Vorfeld nicht angezeigt werden und Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen. Die Schwerpunkte der Proteste werden voraussichtlich im Kasseler Innenstadtbereich und am Flughafen Kassel-Calden liegen. Das Polizeipräsidium Nordhessen wird in den kommenden Wochen entsprechend mit zusätzlichen Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu schützen, aber auch um unzulässige Aktionen aufzulösen. Die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte sollen dabei so gering wie möglich gehalten werden.

Bei Aktionen, die zu Verkehrsbehinderungen führen, wird die nordhessische Polizei die Öffentlichkeit so früh wie möglich informieren. Entsprechende Verkehrshinweise werden auf dem Social-Media-Account auf "X" (ehemals Twitter) unter @Polizei_NH zu finden sein.

Hinweis für die Medien: Pressehotline geschaltet

Medienvertreterinnen und -vertreter erhalten Informationen zu dem Einsatz anlässlich der angekündigten Protestwochen unter der in diesem Zeitraum geschalteten Pressehotline 0561 - 910 1029. Bei aktuellen Einsatzlagen können über diese Nummer auch die Erreichbarkeiten der mobilen Presseteams der Polizei und des Polizeisprechers für diesen Einsatz, Polizeioberrat Christopher Pfaff, erfragt werden.

