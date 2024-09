Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw überschlägt sich am Kreuz Kassel-West und landet auf dem Dach: Fahrer leicht verletzt

Kassel (ots)

Kreuz Kassel-West (A44/A49)/Baunatal:

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es am Kreuz Kassel-West zu einem Alleinunfall, bei dem sich ein Lkw überschlug und auf dem Dach landete. Der Lkw-Fahrer, ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Ravensburg, wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Sachschaden an dem Sattelzug und einer Betonschutzwand beläuft sich insgesamt auf rund 170.000 Euro. Die wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten eingerichtete Vollsperrung der Verbindung von der A49 auf die A44 in Richtung Dortmund konnte vor wenigen Minuten wieder aufgehoben werden.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte sich der Unfall gegen 00:20 Uhr ereignet. Der 62-Jährige wollte zu dieser Zeit mit dem Sattelzug von der A44 aus Richtung Dortmund kommend auf die A49 in Richtung Kassel fahren, als er in der Verbindungsspange aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Betonschutzwand kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Lkw über die Schutzwand und kam auf der anderen Seite auf dem Dach zum Liegen. Die eigentliche Unfallstelle, die Verbindungsspange auf die A49 in Richtung Kassel, konnte nach erfolgten Reinigungsarbeiten in der Nacht gegen 2:30 Uhr wieder freigegeben werden. Da der auf dem Dach liegende und mit leeren Einmachgläsern beladene Sattelzug erst entladen werden musste, bevor er geborgen werden konnte, war die Auffahrt von der A49 auf die A44 über mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu Stau und Verkehrsbehinderungen auf der A49 in Richtung Kassel und den Umleitungsstrecken.

