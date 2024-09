Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 20.000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Unfallflucht: Ermittler bitten um Hinweise auf Autotransporter mit gelbem Auflieger

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zeugen einer Unfallflucht am späten Freitagnachmittag auf der B7 bei Kaufungen, bei der ein Gesamtschaden von 20.000 Euro an zwei Fahrzeugen entstanden ist und zwei Männer leicht verletzt wurden, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der mutmaßliche Verursacher, bei dem es sich um einen Autotransporter mit gelbem Auflieger handeln soll, war trotz des Unfalls in Richtung Kassel weitergefahren. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten, einen 40-jährigen Fahrlehrer und seinen 27-jährigen Fahrschüler, in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall auf der Bundesstraße gegen 17:50 Uhr ereignet. Das Fahrschulauto, ein Hyundai, war zu dieser Zeit auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Kassel unterwegs. An der Auffahrt Niederkaufungen soll schließlich der Autotransporter in gleicher Richtung vom Beschleunigungsfahrstreifen nach links gezogen sein, ohne zu blinken oder auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Fahrschüler wich daraufhin nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin der Hyundai mit einem Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen kollidierte und anschließend gegen die linke Schutzplanke stieß. An dem Fahrschulauto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Mit weiteren 5.000 Euro schlagen die Schäden an dem Sattelzug und der Leitplanke zu Buche.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Unfallflucht gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

