Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter soll junge Frau in Wolfhagen bedrängt und begrapscht haben: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Vorfalls, der sich am späten Samstagabend im Stadtpark Bruchwiesen in Wolfhagen ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel war dort ihren Angaben zufolge von einem unbekannten Mann bedrängt, festgehalten und begrapscht worden. Sie habe sich daraufhin zur Wehr gesetzt, sodass sie sich losreißen und weglaufen konnte. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief anschließend ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts.

Nach Angaben der 24-Jährigen hatte sie zur Tatzeit gegen 23:15 Uhr allein in dem Park neben der Holzbrücke gesessen, als plötzlich der unbekannte Mann auf sie zukam. Als er sie bedrängte und unsittlich berührte, riss sie sich los und rannte in Richtung Siemensstraße, so die junge Frau, die unverletzt blieb. Der Täter sei ihr zunächst noch gefolgt, bis er in Höhe der Bunsenstraße schließlich von ihr abließ und sich dort seine Spur verliert. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, dunklerer Teint, dunkle Haare und dunkler Vollbart, sprach gebrochenes Deutsch, trug eine graue Jacke mit Kapuze.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler suchen Zeugen, die am Samstagabend im Bereich des Tatorts einen Mann gesehen haben, auf den die Täterbeschreibung zutrifft. Möglicherweise haben Besucher der Schlagerparty in der Siemensstraße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell