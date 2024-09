Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter reißt Mann in Straßenbahn Ketten vom Hals: Polizei sucht Zeugen von dreistem Diebstahlsversuch

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend gegen 22 Uhr unvermittelt einem 46-jährigen Mann in einer Straßenbahn in Kassel zwei Ketten vom Hals gerissen. Als die Ketten daraufhin beschädigt zu Boden fielen, hob die Freundin des Opfers diese blitzschnell auf, sodass der Angreifer an der Haltestelle "Am Stern" schließlich ohne Beute aus der Tram und weiter in Richtung Holländischer Platz flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen Mann mit dunklerem Teint und schwarzen gelockten Haaren gehandelt haben, der eine rot-schwarze Jacke trug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unbekannte in der in Richtung Vellmar fahrenden Tram der Linie 1 auf den 46-Jährigen aus Kassel zugekommen, kurz bevor die Bahn an der Haltestelle in der Kurt-Schumacher-Straße anhielt. Das Opfer des dreisten versuchten Diebstahls war bisherigen Informationen zufolge unverletzt geblieben. Die im Anschluss sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen verlief leider ohne Erfolg.

Wer den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

