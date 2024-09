Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weiterer Erfolg der OE City: Mutmaßlicher Dealer harter Drogen festgenommen und nun in U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Einen weiteren Erfolg können die Beamten der OE City der Kasseler Polizei mit der Festnahme eines mutmaßlichen Dealers harter Drogen am Samstagnachmittag in der Kasseler Nordstadt verbuchen. Die Zivilfahnder hatten gegen 15 Uhr in der Gießbergstraße, Ecke Wolfhager Straße, ein Drogengeschäft beobachtet, weshalb der mutmaßliche Verkäufer im Anschluss kontrolliert werden sollte. Als sich die zivilen Beamten als Polizisten zu erkennen gaben, warf der Mann vor ihren Augen in hohem Bogen eine Taschentuchverpackung weg und gab sofort Fersengeld. Seine Flucht fand jedoch ein schnelles Ende, denn mit Unterstützung einer hinzugeeilten uniformierten Streife klickten für den 35-Jährigen in einer nahegelegenen Parkanlage nur kurze Zeit später die Handschellen. In der weggeworfenen Verpackung fanden die Polizisten 12 verkaufsfertige Plomben mit insgesamt rund 5 Gramm Kokain. Zudem förderte eine Durchsuchung des Festgenommenen ein Pfefferspray zutage, das wie die Betäubungsmittel sichergestellt wurde.

Den 35-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrfach wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten ist, brachten die Beamten in das Polizeigewahrsam. Da von Fluchtgefahr ausgegangen wird und der Verdacht besteht, dass er mit dem Verkauf von Rauschgift seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und somit gewerbsmäßig zu handeln, wurde er am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 35-Jährigen an. Die weiteren Ermittlungen werden bei der OE City geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell