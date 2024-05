Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Kindertagestagesstätte - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Über den 01. Mai sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Bereich des Kopernikusrings eingebrochen. Der oder die Täter sind im Zeitraum zwischen dem 01. Mai, 16:00 Uhr, und dem Folgetag, 06:55 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Nach jetzigem Kenntnisstand klauten die Einbrecher Elektronikgeräte. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

