Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte bei Unfall an "Kleins Ecke" -#polsiwi

Siegen (ots)

Ein Verkehrsunfall auf Kleins Ecke hat am gestrigen Donnerstagabend (02. Mai) zu drei Verletzten geführt.

Gegen 19:35 Uhr wollte ein 52-jähriger VW Caddy-Fahrer von der Koblenzer Straße nach links in die Leimbachstraße abbiegen. Der Caddy-Fahrer befand sich auf der rechten Fahrspur aus Richtung Innenstadt kommend. Nach bisherigem Kenntnisstand zeigte die dortige Ampelanlage für den Geradeausverkehr Grünlicht. Im Abbiegevorgang kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem VW Up, der aus Richtung Siegerlandhalle die Koblenzer Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der 86-jährige VW-Up-Fahrer hatte nach den bisherigen Erkenntnissen ebenfalls Grünlicht. Für die Linksabbieger der Koblenzer Straße in die Leimbachstraße galt hingegen Rot, so dass für den 52-jährigen Caddy-Fahrer eine Wartepflicht bestand. Bei dem Unfall wurden der 86-jährige VW Up-Fahrer, dessen 61-jährige Mitfahrerin sowie die 53-jährige Beifahrerin des Caddy-Fahrers jeweils leicht verletzt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 10.000 Euro liegen. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell