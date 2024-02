Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Buntmetall in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben am Montag, 26. Februar 2024, mehrere hundert Meter Kupferkabel von einer Baustelle in Elsfleth entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zwischen 01:00 und 07:30 Uhr begaben sie sich auf die Baustelle am Umspannwerk in Oberhammelwarden, verluden mehrere hundert Meter Buntmetallkabel und entfernten sich mit diesen in unbekannte Richtung. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Für den Transport des Diebesguts wird ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Umspannwerks gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/941-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

