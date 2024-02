POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der B212 in Berne

Delmenhorst (ots) - Drei Personen wurden am Montag, 26. Februar 2024, gegen 07:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Eine 35-jährige Frau aus Wardenburg befuhr mit einem SUV die Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn. Beim Linksabbiegen in die ...

mehr