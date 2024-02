Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Montag, 26. Februar 2024, gegen 07:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 35-jährige Frau aus Wardenburg befuhr mit einem SUV die Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn. Beim Linksabbiegen in die Wikingerstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 36-Jährigen aus Großenkneten, die mit einem Mercedes in Richtung Wardenburg unterwegs war. Der Mercedes prallte frontal in die rechte Seite des SUVs, der sich drehte und in die Wikingerstraße schleuderte. Hier prallte der SUV gegen den Kleintransporter eines 45-jährigen Oldenburgers, der auf die Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg einfahren wollte.

Die 35-jährige Fahrerin des SUVs, die 36-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr siebenjähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An beiden Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Abschleppunternehmen mussten angefordert werden. Der Schaden wurde insgesamt auf 32.000 Euro geschätzt.

