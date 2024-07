Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B37: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 16:10 Uhr ereignete sich in Mannheim, von der B37/Wilhelm-Varnholt-Allee kommend in Richtung Landesmuseum ein Verkehrsunfall, bei dem nach derzeitigem Ermittlungsstand vier Fahrzeuge beteiligt waren. Zum genauen Unfallhergang sowie zum Ausmaß des Schadens und dem Verletzungsbild können momentan keine konkreten Angaben getätigt werden. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme mussten die zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden. Derzeit kommt es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

