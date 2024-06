Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzungen - Einbrüche - Geldbörse gestohlen

Iserlohn (ots)

Zwei junge Männer und eine junge Frau wurden am Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr am Seilersee von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die 22-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Außerdem wurde ihre Brille beschädigt. Ein 34-jähriger Iserlohner wurde am Sonntag an der Seeuferstraße ausgeraubt. Er meldete sich in der Nacht bei der Polizei und berichtete, dass er gegen 2 Uhr leicht alkoholisiert am Seilersee entlanggelaufen sei. Kurz vor dem Schwimmbad hätten ihn zwei Männer angesprochen. Einer habe ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst, der andere habe ihn in den Schwitzkasten genommen. Er habe schließlich das Bewusstsein verloren. Als er wieder aufwachte, seien Mobiltelefon, Bargeld und Personalausweis weg gewesen. Die Tatverdächtigen sollen etwa 20 bis 22 Jahre alt sein. Einer wurde auf 1,75 Meter, der andere etwas größer geschätzt. Der größere hat kurzes, blondes Haar, eine rundliche Gesichtsform und trug sportliche, hellgraue Kleidung. Der kleinere hat dunkles, langes und zum Zopf zusammengebundenes Haar und eine dünne Statur. Die Polizei stellte die Bekleidung des Verletzten sicher und ermittelt wegen eines Straßenraubs.

Beim Friedensfest auf dem Fritz-Kühn-Platz bekam ein 68-jähriger Iserlohner am Sonntagabend Schläge. Er hatte zwischenzeitlich mit einem Kind aus der Verwandtschaft auf dem Schoß auf dem Gelände gesessen. Kurz darauf kam der Unbekannte auf ihn zu, beschuldigte ihn, dass er ein kleines Mädchen "angefasst" habe und verpasste ihm mehrere Schläge ins Gesicht. Der etwa 30- bis 35-jährige, korpulente Unbekannte mit schwarzem, lockigem Haar entfernte sich danach zusammen mit einer blonden Begleiterin. Die Polizei befragte die Besucher des Friedensfestes und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

Am Rande des Opferfestes an der Refflingser Straße ist es am Sonntagmorgen zu einer Schlägerei mit sechs Verletzten gekommen. Unvermittelt kamen mehrere Männer auf das Gelände, umringten zwei Fest-Gäste und verprügelten sie. Zeugen griffen ein. Sechs Männer erlitten leichte Verletzungen. Zwei von ihnen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitagmorgen sind Unbekannte in eine Wohnung an der Soenneckenstraße eingebrochen. Während die Bewohner schliefen, zwischen 1 und 7.30 Uhr, drangen Unbekannte in das Gebäude ein und durchwühlten alle Zimmer bis auf die Schlafzimmer. Die Täter entkamen mit Schmuck, Handys und Tablet-Computern, Laptop, 3D-Brille, Bargeld und diversen Pkw-Schlüsseln. Draußen vor dem Haus wurde eines der Fahrzeuge ebenfalls durchsucht. Die Polizei sicherte Spuren.

An der Mendener Landstraße wurden zwischen Samstag- und Sonntagabend bei einem Kellereinbruch drei Stil-Motorsägen gestohlen. Die Täter durchwühlten außerdem zwei Fahrzeuge und erbeuteten dabei Geld und Schlüssel. In Bilveringsen wurden in der Nacht zum Sonntag in ein Jagdhaus und drei Fahrzeuge aufgebrochen. Dort entwendeten die Täter Gutscheine von hohem Wert und Werkzeug. In einem Fahrzeug blieben fremde Schlüssel liegen.

Am Samstagnachmittag wurde aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Kurt-Schumacher-Ring ein blauer E-Scooter der Marke Segway Ninbot gestohlen.

Am Hombrucher Weg entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen mit Messing beladenen Sattelanhänger.

Ein Wechseltrick-Betrüger hat am Samstag in das Fahrzeug eines 84-Jährigen gegriffen und ihm die Geldbörse gestohlen. Der Fremde hat den Senior gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz Am Dickenturm angesprochen und gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Das tat der Senior, um dann seine Geldbörse auf die Mittelkonsole seines Fahrzeugs zu legen und einzuparken. Währenddessen kam der Fremde erneut an das Auto heran, öffnete die Beifahrertür und tat so, als würde er dem Senior beim Einparken helfen. Erst als der Unbekannte weg war, fiel dem Senior auf, dass die Geldbörse nicht mehr auf der Mittelkonsole lag. Der mutmaßliche Dieb ist groß und schlank und hat kurze, braune Haare. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

