Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Dudenhofen - Längere Fahrbahnsperrung wegen Unfall

Speyer / Dudenhofen (ots)

Am 15.04.2024, gegen 16:15 Uhr fuhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der B9, Richtungsfahrbahn Süden, und nahm bei Speyer die Abfahrt zur B39 in Richtung Universität. Beim Einfädelungsstreifen auf die B39 überfuhr der 45-Jährige die durchgezogene Linie auf der Fahrbahn und missachtete das Verkehrszeichen "Vorfahrt Gewähren", wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten PKW eines 29-Jährigen kam. Der 29-Jährige fuhr auf der B39 von Dudenhofen kommend in Richtung Speyer. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge nicht nur unerheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von über 10000 Euro. Der PKW des 45-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bis zur Vollendung des Abschleppvorgangs musste die Fahrbahn der B39 zwischen Dudenhofen und Speyer, in Richtung Speyer, durch die Polizei für eine Dauer von ca. 2 Stunden komplett gesperrt werden.

