Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit E-Scooter - Verursacher gesucht

Mutterstadt (ots)

Am 15.04.2024 um 08:40 Uhr stieß ein grüner Kastenwagen beim Einfahren auf die Fahrbahn mit einer 15-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammen, welche verbotswidrig den Gehweg in der Neustadter Straße befuhr. Nachdem der Fahrer des grünen Kastenwagens kurz anhielt, entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, schlank, ca. 170 cm, braune, gewellte Haare, kurzer Bart, bekleidet mit dunklem T-Shirt und brauner Hose. Zeugen, die Hinweise auf den grünen Kastenwagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

